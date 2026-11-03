Татарстан передаст Московскому зоопарку двух молодых жирафов, недавно доставленных в Казань из Намибии. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов. Речь идёт о самце и самке.

В сентябре в Казанский зооботсад привезли сразу восемь жирафов из Намибии — трёх самцов и пять самок. Животных доставили в Россию грузовым самолётом впервые за 19 лет.

Теперь двух из них решено передать в Москву.

«Этот жест станет ещё одним символом крепких дружественных отношений между Республикой Татарстан и Москвой, а также примером доброго сотрудничества», — написал Минниханов.

Позднее в Казанском зооботсаду уточнили, что в столицу отправятся самец и самка. Конкретные сроки переезда пока не называются — их ещё предстоит согласовать с Московским зоопарком.

Сейчас в Московском зоопарке живут две самки жирафа: Липа находится на основной территории, а Глафира — в Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском.