В Россию впервые за 19 лет доставили жирафов самолётом

Восемь жирафов из Намибии доставили чартерным рейсом в Казань. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Животные прилетели на грузовом Ил-76 и уже находятся под наблюдением специалистов Казанского зооботсада.

Жирафов из Африки доставили в Казань на самолёте. Видео © Telegram / Мэрия Казани

В группу вошли три самца и пять самок ангольского подвида. Их подобрали с расчётом на дальнейшее разведение в зоопарке.

«Группа из трёх самцов и пяти самок сформирована с перспективой дальнейшего разведения. Казанский зооботсад в российской истории принимает жирафов впервые», — заявили в мэрии.

Жирафов доставили в Россию самолётом впервые за 19 лет. Перевозку готовили несколько лет с участием российских ведомств и намибийской стороны. Ранее мэр Казани Ильсур Метшин сообщал, что авиадоставка этих животных в страну не осуществлялась с 2007 года. При этом сами жирафы для казанского зооботсада не абсолютно новые животные: в советское время там содержался сетчатый жираф Лимба, привезённый из Рижского зоопарка.

Ранее Life.ru сообщал о прибытии в Казанский зоопарк двух азиатских слоних, которых зовут Сахар и Удача. Животных подарил России президент Лаоса, а длительный перелёт они также перенесли спокойно.