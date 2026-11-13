Российская армия за неделю нанесла 14 массированных и групповых ударов по объектам на территории Украины. По данным Минобороны РФ, среди поражённых целей оказались предприятия военной промышленности, логистические центры, энергетическая и транспортная инфраструктура, задействованная в обеспечении ВСУ.

Как уточнили в ведомстве, с 7 по 13 ноября российские войска провели две массированные и 12 групповых атак. Удары также пришлись по цехам производства и местам хранения крылатых ракет, беспилотников и робототехнических комплексов.

Отдельными целями стали склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских военных формирований и иностранных наёмников.

В недельной сводке Минобороны подчеркнули, что под удары попадали объекты энергетики и транспорта, использовавшиеся украинской армией. В частности, речь идёт об инфраструктуре, обеспечивающей работу оборонных предприятий и военную логистику.

Неделей ранее, с 31 октября по 6 ноября, российские войска нанесли один массированный и 11 групповых ударов. Тогда в перечень целей также вошли предприятия ВПК, места производства и хранения вооружений, склады боеприпасов и объекты обеспечения ВСУ.

Ранее Life.ru рассказывал о массированном ударе ВС РФ по объектам ВПК и энергетики Украины. По данным Минобороны, 12 ноября российские войска поразили военные и энергетические объекты в Киеве и Киевской области, а также склад боеприпасов.