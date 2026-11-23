Российская модель Мария Лотта Талызина провела два месяца в китайской тюрьме и теперь не может покинуть страну. Как сообщает Telegram-канал Baza, девушка уже больше полугода ждёт решения суда.

По данным издания, проблемы начались во время одной из рабочих съёмок. В студию неожиданно приехали полицейские и устроили проверку документов. Предположительно, причиной стали нарушения со стороны модельного агента, с которым сотрудничала россиянка.

Марию задержали прямо на съёмочной площадке, забрали телефон и отправили под стражу. Следующие два месяца она провела в заключении, пока родственникам не удалось найти местного адвоката, оплатить его услуги и внести залог.

После освобождения девушка рассчитывала вернуться в Россию, однако китайские власти запретили ей выезжать из страны до судебного решения.

При этом Талызиной также не разрешают работать. Она вынуждена самостоятельно оплачивать жильё и повседневные расходы, хотя возможности зарабатывать у неё больше нет.

Знакомая модели указывает, что сама Мария ничего противозаконного не совершала. По её словам, девушка пострадала из-за сотрудничества с недобросовестным агентом. Мария Лотта Талызина начала модельную карьеру в 15 лет после участия в конкурсе Elite Model Look. Впоследствии она работала в Японии и других странах, сотрудничала с брендами Sela, Alrosa и Gate31.

Ранее Life.ru сообщал о россиянке, которую депортировали из Китая после месяца в миграционном изоляторе. Женщина оформляла рабочие документы через китайского посредника, однако столкнулась с проблемами при проверке визы. После задержания и разбирательства её выслали из страны, запретив возвращаться в течение пяти лет.