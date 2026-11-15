Российская путешественница почти месяц провела в миграционном изоляторе в Китае из-за проблем с рабочей визой. В итоге девушку выслали из страны и запретили возвращаться в течение пяти лет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, рабочие документы россиянка оформляла через китайского посредника. Однажды утром к ней домой пришли полицейские, после чего девушку доставили в миграционную службу. Там её допрашивали почти сутки, выясняя обстоятельства оформления визы.

После допроса у путешественницы сняли отпечатки пальцев и выписали штраф. Затем россиянку отправили в центр временного содержания на две недели. Какое именно нарушение выявили китайские власти, в сообщении не уточняется.

Однако спустя 14 дней девушку не освободили. Ей пришлось провести в изоляторе ещё около полутора недель, пока миграционные органы принимали окончательное решение по её делу. В результате россиянку выслали из Китая, установив пятилетний запрет на повторный въезд.

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