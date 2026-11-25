Два министра Сербии ушли в отставку после избрания депутатами
Обложка © Narodna skupština Republike Srbije
Народная скупщина Сербии 24 ноября официально констатировала отставки заместителя председателя правительства и министра экономики Адрияны Месарович и министра культуры Николы Селаковича. Оба чиновника получили депутатские мандаты в новом составе парламента, следует из стенограммы заседания законодательного органа.
Заявления об уходе с правительственных постов Месарович и Селакович подали 17 ноября. После утверждения их полномочий в качестве народных депутатов прекратились полномочия обоих политиков в кабинете министров. Парламент оформил прекращение их полномочий на основании статьи 126 Конституции Сербии, статьи 152 Закона о правительстве и статьи 279 Регламента Народной скупщины.
Вопрос рассмотрели 24 ноября перед голосованием по избранию членов и заместителей членов парламентских комитетов. Решение об отставках было принято в ходе четвёртого дня работы учредительного заседания парламента пятнадцатого созыва.
Ранее экс-президент Сербии Александр Вучич заявил, что объявит голодовку, если правоохранительные органы попытаются его арестовать. Политик также заверил, что не собирается покидать страну или скрываться от следствия. Как уверяет Вучич, его арест может спровоцировать массовые протесты, участниками которых станут около миллиона человек.