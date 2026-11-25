Народная скупщина Сербии 24 ноября официально констатировала отставки заместителя председателя правительства и министра экономики Адрияны Месарович и министра культуры Николы Селаковича. Оба чиновника получили депутатские мандаты в новом составе парламента, следует из стенограммы заседания законодательного органа.

Заявления об уходе с правительственных постов Месарович и Селакович подали 17 ноября. После утверждения их полномочий в качестве народных депутатов прекратились полномочия обоих политиков в кабинете министров. Парламент оформил прекращение их полномочий на основании статьи 126 Конституции Сербии, статьи 152 Закона о правительстве и статьи 279 Регламента Народной скупщины.

Вопрос рассмотрели 24 ноября перед голосованием по избранию членов и заместителей членов парламентских комитетов. Решение об отставках было принято в ходе четвёртого дня работы учредительного заседания парламента пятнадцатого созыва.