Ранее Life.ru сообщал, что победившее на парламентских выборах движение «Студенческий список» планирует провести референдум о вступлении Сербии в Евросоюз. Его представители допустили голосование в ближайшие два-три года, но пока не решили, будут ли призывать граждан поддержать членство в ЕС. Даже при положительном результате Белграду предстоят масштабные реформы перед вступлением.