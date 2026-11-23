В Сербии назвали дату выборов президента
Чупич сообщил, что президентские выборы в Сербии пройдут 27 декабря
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Президентские выборы в Сербии пройдут 27 декабря. Дату голосования назвал исполняющий обязанности главы государства, председатель Народной скупщины Александар Чупич.
«Они состоятся 27 декабря. У «Студенческого списка» есть кандидат», — заявил он.
Кого объединение намерено выдвинуть на пост президента, Чупич не уточнил.
Ранее Life.ru сообщал, что победившее на парламентских выборах движение «Студенческий список» планирует провести референдум о вступлении Сербии в Евросоюз. Его представители допустили голосование в ближайшие два-три года, но пока не решили, будут ли призывать граждан поддержать членство в ЕС. Даже при положительном результате Белграду предстоят масштабные реформы перед вступлением.
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