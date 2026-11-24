Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что объявит голодовку, если правоохранительные органы попытаются его арестовать. Политик также заверил, что не собирается покидать страну или скрываться от следствия. Об этом он рассказал в эфире телеканала Pink.

По мнению Вучича, его арест может спровоцировать массовые протесты, участниками которых станут около миллиона человек. Экс-президент обвинил представителей победившего на парламентских выборах движения «Студенческий список» в стремлении свести счёты с политическими противниками.

Кроме того, Вучич сообщил, что 13 декабря Сербская прогрессивная партия определится с участием в президентских выборах. Сам он склоняется к бойкоту голосования, однако не исключает, что однопартийцы примут другое решение.

При этом бывший глава государства признал необходимость перемен внутри партии. По его мнению, для улучшения результатов на следующих выборах его соратникам предстоит объективно оценить собственные ошибки.

Напомним, Вучич покинул пост президента Сербии 27 сентября, рассчитывая вернуться к руководству страной уже в качестве премьер-министра. Однако на досрочных парламентских выборах 25 октября победил оппозиционный «Студенческий список», набравший 53% голосов. Вскоре сторонники Вучича обвинили оппозицию в политическом преследовании на фоне требований допросить экс-президента по делу об обрушении навеса вокзала в Нови-Саде.

Кроме того, победившее движение намерено добиться уголовного преследования Вучича в связи со скандалом вокруг проекта строительства отеля, связанного с семьёй Дональда Трампа, на месте бывшего здания Генерального штаба Югославии.