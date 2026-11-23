Бывший президент Сербии Александр Вучич сообщил, что получил прямые угрозы убийством. По его словам, накануне ему передали недвусмысленное предупреждение о готовящейся расправе. Об этом политик рассказал в эфире телеканала TV Pink.

«Я получил тяжелейшие угрозы убийством в течение вчерашнего дня, получил ясное и недвусмысленное послание, что буду ликвидирован», — сказал Вучич.

Политик связал угрозы с представителями криминального клана из белградского района Врачар. При этом, по его словам, обращаться в полицию он не намерен, поскольку не доверяет правоохранительным органам после смены власти.

Бывший глава государства также прокомментировал разговоры о возможном задержании и уголовном преследовании. Он утверждает, что никаких дел против него не возбуждено, а обвинения со стороны политических противников считает беспочвенными.

«В отношении меня не ведётся никакого дела», — заверил Вучич. Он добавил, что не собирается скрываться и не видит оснований для своего ареста.

Обострение политической ситуации в Сербии произошло после досрочных парламентских выборов 25 октября. Коалиция «Объединённая Сербия», сформированная вокруг Сербской прогрессивной партии Вучича, потерпела поражение от оппозиционного «Студенческого списка». Сам политик ещё 27 сентября досрочно покинул президентский пост, чтобы возглавить избирательную кампанию.