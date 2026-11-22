Бывший президент Сербии Александр Вучич лично требовал от чиновников убрать юридические препятствия для строительства гостиничного комплекса в центре Белграда, связанного с Джаредом Кушнером — зятем Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на документы и показания свидетелей.

Бывшая глава Института охраны памятников культуры Сербии Дубравка Джуканович рассказала FT, что Вучич на встрече в президентском дворце называл её и коллег «балбесами» и требовал расчистить путь проекту. По её утверждению, президент настаивал, что охранный статус комплекса нужно отменить, а несогласным предлагал уйти в отставку.

Соглашение с компанией Atlantic Incubation Partners, связанной с Кушнером, подписали в мае 2024 года. На месте бывшего здания Генерального штаба Югославии планировали построить отель, казино и жилые корпуса; условием проекта было снятие охранного статуса с комплекса. Кушнер вышел из проекта в ноябре 2025 года, а Сербия официально расторгла соглашение 16 ноября 2026-го.

Скандал вокруг комплекса стал одним из поводов для студенческих протестов. В октябре на досрочных парламентских выборах победил Студенческий список, а связанная с Вучичем Сербская прогрессивная партия потерпела поражение. Вучич ушёл с поста президента в сентябре и пытался вернуться во власть как кандидат на пост премьера.

По делу о снятии охранного статуса обвинения предъявлены бывшему министру культуры Селаковичу и бывшему руководителю Института охраны памятников Горану Васичу. Они отрицают вину. Студенческий список заявил, что собранные материалы должны стать основанием для отдельного уголовного дела против Вучича.

Ранее Life.ru уже сообщал, что власти Сербии отказались от строительства роскошного гостиничного комплекса компании зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера на месте бывшего здания Генерального штаба Югославии в Белграде. К слову, строение расположено прямо в центре Белграда и было разрушено во время бомбардировок страны силами НАТО весной 1999 года. После этого комплекс так и не восстановили, здание постепенно разрушалось и было признано аварийным.