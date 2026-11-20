В Сербии на фоне банкротства популярного у российских релокантов Alta Banka возникли перебои с продажей наличных евро. В некоторых обменниках иностранной валюты практически не осталось, а покупателям советуют ограничиваться небольшими суммами — около 200 евро за раз. О проблемах рассказывает сербский телеканал N1, журналисты которого лично проверили работу обменных пунктов.

В одном из заведений сотрудник заявил посетительнице, что не может продать ей даже 100 евро. Работники других обменников объяснили происходящее ажиотажным спросом после закрытия Alta Banka. Жалобы продолжают появляться и 20 ноября: в русскоязычных чатах жители Сербии сообщают, что приобрести крупную сумму наличными по-прежнему непросто.

Ситуацию подогревают слухи о введении ограничений на покупку валюты. В частности, распространялась информация о лимите в 250 евро на человека. Однако Ассоциация обменников Сербии объяснила, что единого ограничения нет: небольшие пункты просто распродают имеющиеся купюры и не всегда успевают пополнить запасы.

Национальный банк Сербии ещё в начале ноября сообщил, что за месяц обменники продали гражданам 744,9 миллиона евро, а приобрели у населения 646,1 миллиона. Таким образом, чистый объём продаж составил 98,8 миллиона евро. Чтобы облегчить снабжение обменных пунктов, регулятор продлил срок возврата неиспользованной наличной валюты банкам с 15 до 30 дней.

Позднее Нацбанк ввёл дополнительные послабления, которые будут действовать до 15 января 2027 года. При повышенном спросе обменники смогут возвращать банкам неиспользованные евро в течение 60 дней. Кроме того, обязательную долю еженедельной продажи банкам купленной у населения валюты снизили с 80% до 50%. Регулятор рассчитывает таким образом обеспечить бесперебойное поступление наличных в обменные пункты.

Параллельно финансовые трудности возникли у банка Poštanska štedionica, которому поручили выплачивать компенсации вкладчикам обанкротившегося Alta Banka. Как сообщает Bloomberg Adria, кредитная организация признала значительные изменения денежных потоков и давление на показатели ликвидности в течение ноября. Власти Сербии намерены поддержать банк досрочным выкупом государственных облигаций из его портфеля на сумму до 50 миллиардов динаров.

Сам Alta Banka лишился лицензии 30 октября из-за резкого ухудшения финансового положения. Уже 3 ноября в отношении банка открыли процедуру банкротства, а 13 ноября начались выплаты застрахованных вкладов через Poštanska štedionica. Согласно сообщению сербского Агентства по страхованию депозитов, максимальная сумма возмещения составляет 50 тысяч евро на одного вкладчика.

Ранее Life.ru рассказывал о задержании владельца Alta Banka Давора Мацуры после масштабных обысков. Бизнесмена задержали 2 ноября, когда клиенты банка, среди которых оказалось немало россиян, уже потеряли доступ к своим счетам. Сербская прокуратура начала проверять деятельность кредитной организации, в том числе обстоятельства возможного вывода средств за рубеж. Одной из пострадавших оказалась 83-летняя россиянка, которая лишилась доступа к 270 тысячам евро, полученным от продажи дома в Канаде.