83-летняя россиянка, практически потерявшая зрение, оказалась без доступа ко всем своим сбережениям после проблем с сербским Alta Banka. На счету женщины находились 270 тысяч евро, полученные от продажи дома в Канаде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам внучки Алины, её бабушка имеет гражданство России и Канады. Недавно женщина пережила смерть мужа и сына, после чего решила переехать в Сербию, чтобы быть ближе к оставшимся родственникам. Для переезда пенсионерка продала недвижимость в Канаде и перевела вырученные средства на счёт в Alta Banka. Однако воспользоваться деньгами она так и не смогла.

В субботу женщина прилетела в Белград, рассчитывая распорядиться накоплениями, но выяснила, что доступ к средствам заблокирован. При этом никаких объяснений от банка семья пока не получила. Ситуацию осложняет состояние здоровья пенсионерки. Женщина страдает глаукомой и почти полностью утратила зрение. Родственники утверждают, что заблокированные 270 тысяч евро — всё её имущество после продажи дома.

Сейчас семья надеется хотя бы на получение страхового возмещения в размере 50 тысяч евро. Что будет с оставшимися 220 тысячами, пока неизвестно.