Московский ресторатор лишился более четырёх тысяч евро во время перелёта из Москвы в Белград. Мужчина вёз наличные для своего бизнеса в Сербии, поскольку после краха местного банка решить финансовые вопросы дистанционно стало проблематично.

Пострадавший по имени Игорь владеет сетью кафе, два заведения которой работают в Сербии. Ему требовалось срочно закрыть обязательства компании, однако после отзыва лицензии у Alta Banka привычный способ распоряжаться деньгами стал недоступен. Поэтому предприниматель решил лично доставить необходимую сумму.

Мужчина отправился в Белград рейсом Air Serbia. Купюры он спрятал на самое дно рюкзака, а сам во время полёта уснул. Проснувшись, Игорь обнаружил пропажу и сразу обратился к бортпроводнице. Ещё до приземления проверили одного из пассажиров, которого заподозрили в краже, но денег у него не оказалось.

Уже в Белграде предприниматель узнал от местных полицейских, что подобные жалобы, по их словам, стали поступать чаще. Правоохранители якобы предупредили его, что воры специально присматриваются к россиянам, зная о проблемах с сербским банком и необходимости перевозить крупные суммы наличными.

Как пишет «База», Игорь провёл в полицейском отделении пять часов и написал заявление. Однако, по его словам, никаких результатов расследования пока нет. Полицейские также предупредили мужчину, что шансы вернуть похищенное невелики.

Ранее Life.ru рассказывал о другой пострадавшей от банкротства Alta Banka. 83-летняя россиянка потеряла доступ к 270 тысячам евро, которые получила после продажи дома в Канаде. При этом с 13 ноября в Сербии начались выплаты застрахованных вкладов через банк Poštanska štedionica. Размер гарантированного возмещения составляет до 50 тысяч евро на одного вкладчика.