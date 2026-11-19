Воры охотятся на россиян после краха банка в Сербии: Бизнесмен лишился денег прямо в самолёте
У ресторатора украли более €4 тысяч на рейсе Москва — Белград
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Московский ресторатор лишился более четырёх тысяч евро во время перелёта из Москвы в Белград. Мужчина вёз наличные для своего бизнеса в Сербии, поскольку после краха местного банка решить финансовые вопросы дистанционно стало проблематично.
Пострадавший по имени Игорь владеет сетью кафе, два заведения которой работают в Сербии. Ему требовалось срочно закрыть обязательства компании, однако после отзыва лицензии у Alta Banka привычный способ распоряжаться деньгами стал недоступен. Поэтому предприниматель решил лично доставить необходимую сумму.
Мужчина отправился в Белград рейсом Air Serbia. Купюры он спрятал на самое дно рюкзака, а сам во время полёта уснул. Проснувшись, Игорь обнаружил пропажу и сразу обратился к бортпроводнице. Ещё до приземления проверили одного из пассажиров, которого заподозрили в краже, но денег у него не оказалось.
Уже в Белграде предприниматель узнал от местных полицейских, что подобные жалобы, по их словам, стали поступать чаще. Правоохранители якобы предупредили его, что воры специально присматриваются к россиянам, зная о проблемах с сербским банком и необходимости перевозить крупные суммы наличными.
Как пишет «База», Игорь провёл в полицейском отделении пять часов и написал заявление. Однако, по его словам, никаких результатов расследования пока нет. Полицейские также предупредили мужчину, что шансы вернуть похищенное невелики.
Ранее Life.ru рассказывал о другой пострадавшей от банкротства Alta Banka. 83-летняя россиянка потеряла доступ к 270 тысячам евро, которые получила после продажи дома в Канаде. При этом с 13 ноября в Сербии начались выплаты застрахованных вкладов через банк Poštanska štedionica. Размер гарантированного возмещения составляет до 50 тысяч евро на одного вкладчика.
Случаи краж крупных сумм во время авиаперелётов фиксировались и на других направлениях. Так, Life.ru писал о пропаже более 750 тысяч рублей у пассажира рейса Москва — Дубай. В другом случае бизнесмен лишился более полумиллиона рублей по пути с Сейшел в Абу-Даби. Вместо крупных долларовых купюр в его рюкзаке оказались однодолларовые банкноты.
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