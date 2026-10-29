«Охота на ведьм» после выборов: Сторонники Вучича заявили о терроре в Сербии
Партия Вучича заявила о начале «революционного террора» в Сербии
Ана Брнабич. Обложка © ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC
В Сербии представители партии бывшего президента Александра Вучича заявили о начале «революционного террора» после победы оппозиции на парламентских выборах. Об этом в соцсети X написала исполняющая обязанности главы государства Ана Брнабич.
Поводом для резкого заявления стали требования допросить Вучича в связи с обрушением навеса железнодорожного вокзала в Нови-Саде, где в ноябре 2024 года погибли 16 человек. Брнабич назвала инициативу «охотой на ведьм» и обвинила победившее движение «Студенческий список» в попытке политически устранить бывшего президента.
«Они обещали революционный террор — и мы видим революционный террор», — утверждает Брнабич. Она добавила, что во время предвыборной кампании оппоненты препятствовали выступлениям Вучича, а теперь, менее чем через трое суток после победы, добиваются его ареста.
Требование допросить экс-президента прозвучало после публикации Forbes Serbia. Автор статьи Иван Радак сослался на документы и выводы следственной комиссии, которые, по его оценке, указывают на осведомлённость Вучича о модернизации железнодорожной линии, в рамках которой проводились работы на вокзале. При этом речь идёт о предложении вызвать политика для дачи показаний, а не о предъявленных ему обвинениях. Брнабич отвергла такую аргументацию, заявив, что информированность главы государства о крупном инфраструктурном проекте сама по себе не делает его причастным к трагедии.
«Здесь цель — не добиться справедливости, а заставить Александра Вучича замолчать и устранить его», — подчеркнула она.
Сам Вучич объявил, что парламентская фракция Сербской прогрессивной партии временно сменит название на «Сербия против террора». Он также обвинил политических противников в насилии, давлении на СМИ и срыве общественных мероприятий. По словам политика, его соратники намерены оставаться сильной, но ответственной оппозицией.
Ранее избирательная комиссия Сербии назначила повторное голосование на 53 участках после поражения сторонников Вучича. На части участков возникли проблемы с установлением результатов, а на остальных итоги аннулировали. Повторное голосование запланировано на 1 ноября, после чего избирательные органы смогут завершить предусмотренные законом процедуры.