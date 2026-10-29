«Охота на ведьм» после выборов: Сторонники Вучича заявили о терроре в Сербии

В Сербии представители партии бывшего президента Александра Вучича заявили о начале «революционного террора» после победы оппозиции на парламентских выборах. Об этом в соцсети X написала исполняющая обязанности главы государства Ана Брнабич.

Поводом для резкого заявления стали требования допросить Вучича в связи с обрушением навеса железнодорожного вокзала в Нови-Саде, где в ноябре 2024 года погибли 16 человек. Брнабич назвала инициативу «охотой на ведьм» и обвинила победившее движение «Студенческий список» в попытке политически устранить бывшего президента.

«Они обещали революционный террор — и мы видим революционный террор», — утверждает Брнабич. Она добавила, что во время предвыборной кампании оппоненты препятствовали выступлениям Вучича, а теперь, менее чем через трое суток после победы, добиваются его ареста.

Требование допросить экс-президента прозвучало после публикации Forbes Serbia. Автор статьи Иван Радак сослался на документы и выводы следственной комиссии, которые, по его оценке, указывают на осведомлённость Вучича о модернизации железнодорожной линии, в рамках которой проводились работы на вокзале. При этом речь идёт о предложении вызвать политика для дачи показаний, а не о предъявленных ему обвинениях. Брнабич отвергла такую аргументацию, заявив, что информированность главы государства о крупном инфраструктурном проекте сама по себе не делает его причастным к трагедии.

«Здесь цель — не добиться справедливости, а заставить Александра Вучича замолчать и устранить его», — подчеркнула она.

Сам Вучич объявил, что парламентская фракция Сербской прогрессивной партии временно сменит название на «Сербия против террора». Он также обвинил политических противников в насилии, давлении на СМИ и срыве общественных мероприятий. По словам политика, его соратники намерены оставаться сильной, но ответственной оппозицией.