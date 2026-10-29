В Сербии назначили повторное голосование на 53 участках после поражения сторонников Вучича
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В Сербии повторно проведут голосование на 53 избирательных участках после досрочных парламентских выборов, на которых победу одерживает оппозиционное студенческое движение. Соответствующее решение приняла Республиканская избирательная комиссия (РИК) страны.
Повторное голосование состоится в воскресенье, 1 ноября, с 07:00 до 20:00 по местному времени. Причиной стали проблемы с установлением результатов на 31 участке, ещё на 22 итоги голосования аннулировали. Всего в стране работали 8392 избирательных участка. Право повторно проголосовать получат около 24,4 тысячи человек.
По предварительным данным после обработки почти всех бюллетеней, оппозиционный «Студенческий список — Студенты побеждают» набирает 53,04% голосов. Коалиция «Объединённая Сербия» бывшего президента Александра Вучича получает 38,97%. Остальные общенациональные списки не преодолели трёхпроцентный барьер, при этом для партий национальных меньшинств действуют особые правила.
Окончательные результаты будут объявлены после завершения всех предусмотренных законом процедур и подведения итогов повторного голосования. Затем избиркому предстоит распределить 250 депутатских мандатов.
Ранее Life.ru сообщал, что Александр Вучич признал поражение своей коалиции на досрочных парламентских выборах 25 октября. Главным соперником его политического блока стало движение, сформировавшееся на фоне массовых протестов после обрушения навеса железнодорожного вокзала в Нови-Саде в ноябре 2024 года. Тогда погибли 16 человек, а трагедия вызвала продолжительные антиправительственные выступления. Вучич ушёл с поста президента 27 сентября 2026 года, чтобы принять участие в парламентской кампании.