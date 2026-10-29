В Сербии назначили повторное голосование на 53 участках после поражения сторонников Вучича

В Сербии повторно проведут голосование на 53 избирательных участках после досрочных парламентских выборов, на которых победу одерживает оппозиционное студенческое движение. Соответствующее решение приняла Республиканская избирательная комиссия (РИК) страны.

Повторное голосование состоится в воскресенье, 1 ноября, с 07:00 до 20:00 по местному времени. Причиной стали проблемы с установлением результатов на 31 участке, ещё на 22 итоги голосования аннулировали. Всего в стране работали 8392 избирательных участка. Право повторно проголосовать получат около 24,4 тысячи человек.

По предварительным данным после обработки почти всех бюллетеней, оппозиционный «Студенческий список — Студенты побеждают» набирает 53,04% голосов. Коалиция «Объединённая Сербия» бывшего президента Александра Вучича получает 38,97%. Остальные общенациональные списки не преодолели трёхпроцентный барьер, при этом для партий национальных меньшинств действуют особые правила.

Окончательные результаты будут объявлены после завершения всех предусмотренных законом процедур и подведения итогов повторного голосования. Затем избиркому предстоит распределить 250 депутатских мандатов.