Двое мужчин получили ранения при атаках украинских беспилотников в Брянской области. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, ВСУ применили дроны-камикадзе в посёлках Климово и Погар.

В Климове беспилотник ударил по автомобилю почтовой службы. При атаке ранен 59-летний мужчина. В Погаре ранения получил 40-летний мужчина, который в момент удара находился на улице. Обоим пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Ранее Life.ru сообщал, что в лесу возле села Клюковники Навлинского района Брянской области погиб 70-летний местный житель. Он подорвался при попытке разобрать найденный беспилотник ВСУ.