Российские силовые структуры сообщили о ликвидации двух украинских офицеров в результате ударов по военным объектам. Один из них, по данным источника РИА «Новости», служил в радиотехнической бригаде ВСУ, другой был родом из Черновицкой области.

Как утверждает собеседник агентства, в Киеве под удар попал объект противовоздушной обороны. В результате погиб майор Александр Юрьевич Коновалов, проходивший службу в 138-й радиотехнической бригаде.

Источник уточнил, что Коновалов ранее участвовал в антитеррористической операции (АТО), которую украинские власти проводили в Донбассе.

О гибели второго военнослужащего российские силовики сообщили отдельно. По их сведениям, лейтенант Андрей Карапка из Черновицкой области погиб в результате удара беспилотника.

Ранее российские источники сообщали о гибели двух старших офицеров ВСУ после ударов в Харьковской и Полтавской областях. Как писал Life.ru 5 сентября со ссылкой на канал «Северный ветер», майор Иван Макаров, занимавший должность начальника-инженера информационно-коммуникационного узла, погиб в Лозовой. Подполковник Богдан Дзиверин, по сведениям того же источника, находился на складе зенитно-ракетного вооружения в селе Щербани.