Два падения и сорванный каскад: Гуменник неудачно начал турнир в Японии
Гуменник упал с двух прыжков в короткой программе Kinoshita Group Cup в Токио
Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев
Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник набрал 65,54 балла после короткой программы на турнире Kinoshita Group Cup в Токио. 24-летний спортсмен вышел на лёд под седьмым стартовым номером.
Первый прыжковый элемент не удался: Гуменник сорвал флип, упал и остался без запланированного каскада. Затем россиянин допустил ещё одно падение — с четверного лутца. Чисто из прыжков ему удалось исполнить только тройной аксель.
Лидером стал японец Рио Наката с результатом 96,48 балла. Россиянин Владислав Дикиджи получил 88,79 балла. Гуменник продолжит выступление в произвольной программе. Соревнования в японской столице завершатся 6 сентября.
Ранее Гуменник оценил условия перед стартом в Японии. Он отметил, что в целом чувствует себя хорошо, хотя после перелёта столкнулся с небольшими проблемами со сном.
Напомним, после более чем четырёхлетнего отстранения, начавшегося в марте 2022 года, российские фигуристы получили возможность вернуться на международную арену в нейтральном статусе. Международный союз конькобежцев уже одобрил заявки более чем 70 спортсменов. Первую волну допуска возглавили одиночники, включая Аделию Петросян, Петра Гуменника, Александру Трусову и Камилу Валиеву, а также спортивные пары, такие как чемпионы мира 2021 года Анастасия Мишина и Александр Галлямов, получившие статус в начале сентября 2026 года. Хотя возвращение началось с серии «Челленджер», и российским спортсменам предстоит проходить специальный квалификационный отбор для участия в коммерческих турнирах Гран-при, их выход на лёд уже значительно повышает интерес к мировым соревнованиям.
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