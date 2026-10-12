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Опубликовано 12 октября, 14:21

Два пилота погибли при крушении учебного самолёта ВВС Пакистана

Место крушения. Обложка © Х / OSINTWarfare

Место крушения. Обложка © Х / OSINTWarfare

Два лётчика погибли при крушении учебно-тренировочного самолёта Mushshak в пакистанской провинции Белуджистан. Об этом сообщила пресс-служба вооружённых сил страны.

В Пакистане упал учебный самолёт. Видео © Х / OSINTWarfare / awais4226

Самолёт разбился около полудня 12 октября в районе города Кветта, административного центра провинции. По данным пакистанских военных, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Погибли инструктор, майор Хуснайн Шехзад Хумаюн, и проходивший обучение капитан Абдул Самад. Обстоятельства происшествия уточняются.

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Ранее в Забайкальском крае возбудили уголовное дело после жёсткой посадки самолёта Cessna 182, который опрокинулся на взлётно-посадочной полосе. Дело расследуют по части 1 статьи 263 УК РФ — о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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Татьяна Миссуми
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