В Забайкалье возбудили уголовное дело после жёсткой посадки самолёта

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело после жёсткой посадки самолёта Cessna 182, который опрокинулся на взлётно-посадочной полосе. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Дело расследуют по части 1 статьи 263 УК РФ — о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По данным следствия, инцидент произошёл 10 октября 2026 года в Сретенске. Самолёт выполнял полёт по маршруту «Сретенск — Могоча». Предварительной причиной жёсткой посадки стала техническая неисправность двигателя.

На борту находились два человека. В результате происшествия никто не погиб, но пострадали пилот и авиатехник.

Самолёт получил повреждения: пострадали винт, хвостовая балка и другие элементы конструкции. Размер ущерба устанавливается. Следователи осматривают место происшествия и допрашивают членов экипажа, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.