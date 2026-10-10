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Опубликовано 10 октября, 10:02

В Забайкалье возбудили уголовное дело после жёсткой посадки самолёта

Обложка © Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России

Обложка © Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело после жёсткой посадки самолёта Cessna 182, который опрокинулся на взлётно-посадочной полосе. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Дело расследуют по части 1 статьи 263 УК РФ — о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По данным следствия, инцидент произошёл 10 октября 2026 года в Сретенске. Самолёт выполнял полёт по маршруту «Сретенск — Могоча». Предварительной причиной жёсткой посадки стала техническая неисправность двигателя.

На борту находились два человека. В результате происшествия никто не погиб, но пострадали пилот и авиатехник.

Пострадавших при аварийной посадке самолёта в Забайкалье отпустили домой
Пострадавших при аварийной посадке самолёта в Забайкалье отпустили домой

Самолёт получил повреждения: пострадали винт, хвостовая балка и другие элементы конструкции. Размер ущерба устанавливается. Следователи осматривают место происшествия и допрашивают членов экипажа, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

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Андрей Бражников
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