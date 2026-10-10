Пострадавших при аварийной посадке самолёта в Забайкалье отпустили домой

Двух мужчин, пострадавших при аварийной посадке легкомоторного самолёта в Сретенске Забайкальского края, выписали из больницы после обследования и отпустили под амбулаторное наблюдение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов.

Двух пострадавших отправили домой. Видео © Telegram / Александр Осипов | Губернатор Забайкалья

На борту находились пилот и авиатехник. В Сретенской центральной районной больнице им провели компьютерную томографию, взяли анализы и организовали консультацию нейрохирурга из Читы. Патологий не обнаружили, мужчин отпустили под амбулаторное наблюдение.

Как уточнили в МЧС России, воздушное судно принадлежит ООО «Авиапатруль-ДВ». Спасатели отключили аккумуляторную батарею, чтобы исключить возгорание. На месте продолжает работать следственно-оперативная группа УМВД по Сретенскому округу. Всего были задействованы 20 человек и 7 единиц техники. Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, в Сретенске при аварийной посадке легкомоторного самолёта Cessna 182 пострадали пилот и авиатехник. По предварительным данным, самолёт выполнял рейс из Сретенска в Благовещенск. Во время взлёта у воздушного судна отказал двигатель, после чего экипаж совершил аварийную посадку в районе города. Региональный Следком на транспорте начали доследственную проверку после аварийной посадки самолёта.