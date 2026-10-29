Два подростка пострадали при детонации взрывоопасного предмета в Донецке
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Два подростка 2009 года рождения пострадали в результате детонации взрывоопасного предмета в Петровском районе Донецка. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.
«По поступившей информации, в Петровском районе в результате подрыва на ВОП пострадали два подростка 2009 года рождения», — написал мэр.
Обоих пострадавших доставили в больницу. Сведения о тяжести полученных ранений пока не приводятся. Тип взрывоопасного предмета и обстоятельства происшествия также не уточняются.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что число пострадавших при атаке украинского беспилотника на Льгов увеличилось до трёх человек. Ранения получили две женщины 51 и 68 лет, а также 67-летний мужчина. У двух пострадавших диагностировали осколочные ранения, у третьей — акубаротравму. Всем оказали первую медицинскую помощь, а мужчину планировали перевезти в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения.