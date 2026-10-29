Два подростка пострадали при детонации взрывоопасного предмета в Донецке

Два подростка 2009 года рождения пострадали в результате детонации взрывоопасного предмета в Петровском районе Донецка. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

«По поступившей информации, в Петровском районе в результате подрыва на ВОП пострадали два подростка 2009 года рождения», — написал мэр.

Обоих пострадавших доставили в больницу. Сведения о тяжести полученных ранений пока не приводятся. Тип взрывоопасного предмета и обстоятельства происшествия также не уточняются.