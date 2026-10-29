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Опубликовано 29 октября, 14:59

Два подростка пострадали при детонации взрывоопасного предмета в Донецке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Два подростка 2009 года рождения пострадали в результате детонации взрывоопасного предмета в Петровском районе Донецка. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

«По поступившей информации, в Петровском районе в результате подрыва на ВОП пострадали два подростка 2009 года рождения», — написал мэр.

Обоих пострадавших доставили в больницу. Сведения о тяжести полученных ранений пока не приводятся. Тип взрывоопасного предмета и обстоятельства происшествия также не уточняются.

Число пострадавших при смертельной атаке ВСУ на Воронежскую область достигло 44
Число пострадавших при смертельной атаке ВСУ на Воронежскую область достигло 44

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что число пострадавших при атаке украинского беспилотника на Льгов увеличилось до трёх человек. Ранения получили две женщины 51 и 68 лет, а также 67-летний мужчина. У двух пострадавших диагностировали осколочные ранения, у третьей — акубаротравму. Всем оказали первую медицинскую помощь, а мужчину планировали перевезти в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения.

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Юрий Лысенко
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