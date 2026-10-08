Во Львовской области столкнулись два поезда. В результате происшествия есть пострадавшие. Об этом сообщает «Страна.Ua» со ссылкой на местные паблики.

Два поезда столкнулись во Львовской области, есть пострадавшие. Видео © Страна.Ua

Предварительно, дин из машинистов получил травму ноги. Кроме того, четырём пассажирам оказывается медицинская помощь. Известно, что столкнулись дизель-поезд и электровоз. На месте происшествия работают медики и экстренные службы.

Ранее во Львовской области поезд Киев — Ужгород столкнулся с автокраном на переезде возле села Горное. Локомотив сошёл с рельсов. Машинист и водитель автокрана погибли, помощника машиниста госпитализировали. Среди пассажиров пострадавших не было.