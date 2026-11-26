Режим чрезвычайной ситуации ввели в Кулундинском районе Алтайского края после взрыва газа в пятиэтажном доме в селе Кулунда. Об этом РИА «Новости» сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина.

«Прокуратурой Алтайского края осуществляется надзорное сопровождение устранения последствий произошедшего 24.11.2026 хлопка газа в многоквартирном доме в селе Кулунда… на территории района введен режим чрезвычайной ситуации», — сказала Антошкина.

В прокуратуре сообщили, что надзорное ведомство сопровождает работы по устранению последствий происшествия.

Взрыв бытового газа произошёл утром 24 ноября в доме на улице Механизаторской. В результате обрушились конструкции четвёртого и пятого этажей в двух подъездах, возник пожар. По последним данным, погибли два человека: второе тело спасатели обнаружили при разборе завалов 26 ноября.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.