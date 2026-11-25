Следователи допрашивают сотрудников управляющей компании и газовой службы после взрыва газа в многоквартирном доме в селе Кулунда Алтайского края. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

К расследованию также привлекли жильцов пятиэтажки и очевидцев происшествия. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе технических, которые должны помочь установить обстоятельства случившегося.

Расследование ведётся по статье 238 УК РФ об оказании услуг или выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Напомним, взрыв газа прогремел в пятиэтажке на улице Механизаторской утром 24 ноября. В результате обрушились конструкции двух верхних этажей, а площадь разрушений составила около 300 квадратных метров. Кроме того, в здании вспыхнул пожар на площади 60 квадратных метров.

Жертвой трагедии стал мужчина 1974 года рождения, проживавший в соседней с эпицентром взрыва квартире. Хозяйку квартиры, в которой произошёл взрыв, до сих пор не нашли. К утру 25 ноября к разбору завалов привлекли 191 человека и 50 единиц техники. Полностью разрушены четыре квартиры, ещё восемь получили частичные повреждения.