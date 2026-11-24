Взрыв газа в Кулунде привёл к пожару на площади 60 квадратов, его локализовали
Обложка © Max / МЧС Алтайского края
Пожар начался после взрыва газа в пятиэтажном доме на улице Механизаторской в селе Кулунда Алтайского края. Огонь охватил около 60 квадратных метров. Пожарные остановили его распространение и продолжают тушение, сообщили в региональном МЧС.
По предварительным данным ведомства, во втором подъезде обрушились конструкции на четвёртом и пятом этажах. Сотрудники краевой пожарно-спасательной части вывели из здания пятерых человек, ещё восемь жильцов вышли самостоятельно. На месте работают экстренные службы, сведения о пострадавших уточняют.
После взрыва газа в Алтайском крае начался пожар. Видео © Max / МЧС Алтайского края
Для жителей подготовили два пункта временного размещения общей вместимостью 300 человек. Психологическую помощь также оказывают по телефону горячей линии краевого ГУ МЧС — 8-983-182-13-36.
Напомним, взрыв газа в Алтайском крае произошёл утром 24 ноября. Есть погибший и пострадавшие. Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.