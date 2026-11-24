Один человек погиб после взрыва газа в пятиэтажном доме в селе Кулунда Алтайского края. О жертве происшествия сообщил региональный Следственный комитет.

Последствия взрыва газа. Видео © Max / Следком Алтайского края

По предварительным данным, погибший — мужчина 1974 года рождения. В момент взрыва он находился в квартире по соседству с той, где располагался эпицентр. Информация о других возможных пострадавших уточняется.