При взрыве газа в пятиэтажке в алтайской Кулунде погиб мужчина
Обложка © Max / Следком Алтайского края
Один человек погиб после взрыва газа в пятиэтажном доме в селе Кулунда Алтайского края. О жертве происшествия сообщил региональный Следственный комитет.
Последствия взрыва газа. Видео © Max / Следком Алтайского края
По предварительным данным, погибший — мужчина 1974 года рождения. В момент взрыва он находился в квартире по соседству с той, где располагался эпицентр. Информация о других возможных пострадавших уточняется.
Ранее Life.ru писал, что газ взорвался в доме утром 24 ноября. В двух подъездах обрушились четвёртый и пятый этажи. Восемь человек самостоятельно вышли из повреждённой части здания, ещё пятерых эвакуировали. Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.