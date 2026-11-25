Более 190 человек продолжают разбирать завалы многоквартирного дома в селе Кулунда Алтайского края, где произошёл взрыв газа. На месте работают спасатели и представители других экстренных служб. Под обломками могут оставаться люди. Об этом сообщили в центре управления регионом.

«Пожарные МЧС России ведут разбор завалов, под ними могут находиться люди. <…> Всего на месте происшествия от взаимодействующих служб задействовано: 191 человек, 50 единиц техники, из них от МЧС 94 человека, 18 единиц техники», — говорится в сообщении.

В результате взрыва газа в пятиэтажном доме полностью разрушены четыре квартиры, ещё восемь получили частичные повреждения.

Хозяйка квартиры, в которой произошёл взрыв газа, до сих пор не обнаружена.

Напомним, трагедия произошла утром 24 ноября в пятиэтажке на улице Механизаторской в селе Кулунда. В результате происшествия обрушились конструкции четвёртого и пятого этажей, а площадь разрушений достигла примерно 300 квадратных метров. Погиб мужчина 1974 года рождения, находившийся в соседней с эпицентром квартире. Возникший после детонации пожар охватил 60 квадратных метров. Для эвакуированных жильцов подготовили два пункта временного размещения общей вместимостью 300 человек. По факту случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.