Власти Алтайского края ввели режим ЧС после разрушения жилого дома
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В Кулундинском районе Алтайского края объявили режим чрезвычайной ситуации после взрыва газа в многоквартирном доме. Соответствующее постановление выпустила администрация муниципального округа.
Согласно документу, на особый порядок работы переведены местные органы управления и силы районного звена системы предупреждения и ликвидации ЧС.
Напомним, трагедия произошла утром 24 ноября в пятиэтажке на улице Механизаторской в селе Кулунда. В результате происшествия обрушились конструкции четвёртого и пятого этажей, а площадь разрушений достигла примерно 300 квадратных метров. Погиб мужчина 1974 года рождения, находившийся в соседней с эпицентром квартире. Возникший после детонации пожар охватил 60 квадратных метров. Для эвакуированных жильцов подготовили два пункта временного размещения общей вместимостью 300 человек. По факту случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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