Под завалами могут оставаться два человека: На Алтае продолжается спасательная операция после взрыва в доме

Под завалами могут оставаться два человека: На Алтае продолжается спасательная операция после взрыва в доме

Напомним, трагедия произошла утром 24 ноября в пятиэтажке на улице Механизаторской в селе Кулунда. В результате происшествия обрушились конструкции четвёртого и пятого этажей, а площадь разрушений достигла примерно 300 квадратных метров. Погиб мужчина 1974 года рождения, находившийся в соседней с эпицентром квартире. Возникший после детонации пожар охватил 60 квадратных метров. Для эвакуированных жильцов подготовили два пункта временного размещения общей вместимостью 300 человек. По факту случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.