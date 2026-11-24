Под завалами частично разрушенной пятиэтажки в селе Кулунда Алтайского края могут находиться два человека. Спасатели продолжают разбирать обломки здания после мощного взрыва бытового газа. Об этом сообщил региональный центр управления.

К поисково-спасательной операции привлекли около 90 сотрудников МЧС России. На месте работают более 15 единиц специальной техники. Специалисты обследуют разрушенные конструкции в поисках людей, которые могли оказаться заблокированы под обломками.

Взрыв произошёл утром 24 ноября в жилом доме на улице Механизаторской. Ударная волна повредила верхние этажи пятиэтажки, вызвав частичное обрушение здания. Вслед за взрывом начался пожар.

По данным региональных властей, площадь обрушения составила около 300 квадратных метров. Жильцов эвакуировали, для пострадавших организовали пункты временного размещения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причины взрыва и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Life.ru сообщал о гибели мужчины при взрыве газа в Кулунде. По предварительным данным следователей, погибший 1974 года рождения находился в соседней с эпицентром квартире. Кроме того, стало известно как минимум о 14 пострадавших, у которых предварительно диагностировали лёгкие травмы.