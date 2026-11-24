В результате взрыва газа в пятиэтажном доме в селе Кулунда Алтайского края пострадали по меньшей мере 14 человек. Предварительно, они получили лёгкие травмы. На месте продолжают работать спасатели.

Как рассказали Telegram-каналу SHOT местные жители, около девяти утра по местному времени раздался мощный взрыв, однако люди не сразу поняли, что произошло. Позднее выяснилось, что газ взорвался в квартире на одном из верхних этажей жилого дома.

Ранее Life.ru сообщал, что после взрыва газа в пятиэтажке в алтайском селе Кулунда обрушились четвёртый и пятый этажи в двух подъездах. По данным регионального МЧС, под завалами оставался как минимум один человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.