При взрыве газа в пятиэтажке в алтайском селе пострадали жители дома
Обложка © «Макс» / МЧС Алтайского края
В результате взрыва газа в пятиэтажном доме в селе Кулунда Алтайского края пострадали по меньшей мере 14 человек. Предварительно, они получили лёгкие травмы. На месте продолжают работать спасатели.
Как рассказали Telegram-каналу SHOT местные жители, около девяти утра по местному времени раздался мощный взрыв, однако люди не сразу поняли, что произошло. Позднее выяснилось, что газ взорвался в квартире на одном из верхних этажей жилого дома.
Ранее Life.ru сообщал, что после взрыва газа в пятиэтажке в алтайском селе Кулунда обрушились четвёртый и пятый этажи в двух подъездах. По данным регионального МЧС, под завалами оставался как минимум один человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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