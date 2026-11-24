Площадь обрушения дома после взрыва газа на Алтае составила около 300 кв. м
Обложка © Telegram / СУ СК России по Алтайскому краю
Площадь обрушения конструкций пятиэтажного жилого дома после взрыва газа в селе Кулунда Алтайского края составила около 300 квадратных метров. Такие предварительные данные привели в пресс-службе регионального правительства.
Разрушения зафиксированы на четвёртом и пятом этажах второго подъезда дома на улице Механизаторской. К настоящему моменту спасатели вывели из здания шестерых человек, ещё 20 жильцов эвакуировались самостоятельно.
Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Власти уточняют, скольким жителям потребуется эвакуация. Для них подготовили два пункта временного размещения общей вместимостью 300 человек.
Напомним, взрыв газа прогремел в пятиэтажке около девяти утра по местному времени. Жертвой ЧП стал мужчина 1974 года рождения, находившийся в соседней с эпицентром взрыва квартире. По предварительным данным, пострадали не менее 14 человек.
Возникший после взрыва пожар на площади 60 квадратных метров удалось локализовать. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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