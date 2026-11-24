Площадь обрушения конструкций пятиэтажного жилого дома после взрыва газа в селе Кулунда Алтайского края составила около 300 квадратных метров. Такие предварительные данные привели в пресс-службе регионального правительства.

Разрушения зафиксированы на четвёртом и пятом этажах второго подъезда дома на улице Механизаторской. К настоящему моменту спасатели вывели из здания шестерых человек, ещё 20 жильцов эвакуировались самостоятельно.

Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Власти уточняют, скольким жителям потребуется эвакуация. Для них подготовили два пункта временного размещения общей вместимостью 300 человек.

Возникший после взрыва пожар на площади 60 квадратных метров удалось локализовать. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.