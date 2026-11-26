Число погибших при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в селе Кулунда Алтайского края выросло до двух. Спасатели обнаружили тело ещё одного человека при разборе завалов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«До двух человек возросло число погибших при взрыве газа в многоэтажном жилом доме в Алтайском крае. Спасатели МЧС обнаружили тело ещё одного погибшего при разборе завалов», — говорится в сообщении ведомства.

В Центре управления регионом уточнили, что пол и возраст погибшего установит экспертиза. По предварительной оценке представителей ЦУР, это может быть хозяйка квартиры, в которой произошёл взрыв.

«Повреждения сильные… скорее всего, это разыскиваемая (хозяйка квартиры, где произошёл взрыв. — Прим. Life.ru)», — говорится в сообщении центра.

Напомним, взрыв газа в Кулунде прогремел утром 24 ноября. В результате обрушились конструкции четвёртого и пятого этажей, площадь разрушений составила около 300 квадратных метров. Из здания эвакуировали 26 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.