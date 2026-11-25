Спасатели обнаружили тело погибшего мужчины на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в селе Кулунда Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. Ранее сообщалось, что под завалами могут оставаться два человека. К ликвидации последствий происшествия привлекли более 190 специалистов экстренных служб.

Кроме того, спасатели и полицейские разыскивают хозяйку квартиры, в которой произошёл взрыв.