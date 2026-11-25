На месте взрыва газа в доме на Алтае обнаружили тело мужчины
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Спасатели обнаружили тело погибшего мужчины на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в селе Кулунда Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Аварийно-спасательные работы продолжаются. Ранее сообщалось, что под завалами могут оставаться два человека. К ликвидации последствий происшествия привлекли более 190 специалистов экстренных служб.
Кроме того, спасатели и полицейские разыскивают хозяйку квартиры, в которой произошёл взрыв.
Напомним, взрыв газа в Кулунде прогремел утром 24 ноября. В результате обрушились конструкции четвёртого и пятого этажей, площадь разрушений составила около 300 квадратных метров. Четыре квартиры полностью разрушены, ещё восемь частично повреждены. Из здания эвакуировали 26 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.