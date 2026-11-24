После взрыва газа в пятиэтажке на Алтае пропала женщина
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Полицейские и спасатели разыскивают жительницу пятиэтажного дома в селе Кулунда Алтайского края, где утром 24 ноября произошёл взрыв газа. По состоянию на 09:00 мск местонахождение женщины оставалось неизвестным, сообщили в центре управления регионом (ЦУР).
Из пострадавшего здания эвакуировали 26 человек. Одна из жительниц получила лёгкие травмы. Медики оказали ей помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
Напомним, взрыв газа прогремел в пятиэтажке около девяти утра по местному времени. Жертвой ЧП стал мужчина 1974 года рождения, находившийся в соседней с эпицентром взрыва квартире. По предварительным данным, пострадали не менее 14 человек.