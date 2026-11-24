Полицейские и спасатели разыскивают жительницу пятиэтажного дома в селе Кулунда Алтайского края, где утром 24 ноября произошёл взрыв газа. По состоянию на 09:00 мск местонахождение женщины оставалось неизвестным, сообщили в центре управления регионом (ЦУР).