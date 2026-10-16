Два полцарства и сосед в подарок: Россиянам раскрыли подвох квартир за 3 млн вместо 20

Россияне могут приобрести недвижимость на аукционах на 30–50% дешевле рыночной стоимости, однако вместе с выгодной покупкой рискуют получить серьёзные проблемы. Среди неприятных сюрпризов — жильцы, которых невозможно выселить, и юридические ограничения. Об этом сообщает Mash Money.

На специализированных площадках продают имущество банкротов, должников и конфискованные активы. Если желающих приобрести объект не находится, организаторы переходят к публичному предложению с постепенным снижением цены. В результате экономия может достигать нескольких миллионов рублей.

Показательный пример — квартира на улице Новая Башиловка в Москве. При рыночной стоимости 18–20 млн рублей её цена на торгах потенциально может опуститься до 3 млн. Однако есть существенный нюанс: в помещении проживает человек с правом бессрочного пользования. Даже после смены собственника избавиться от такого соседа может оказаться невозможно.

Подводные камни встречаются и в других категориях имущества. Земельные участки могут продаваться без коммуникаций или с запретом на строительство, а автомобили — с повреждениями и регистрационными ограничениями.

Перед участием в аукционе необходимо тщательно изучить документы, историю объекта и условия торгов. Особенно внимательно стоит проверять подозрительно дешёвые предложения. Если победитель передумает заключать сделку, он рискует потерять задаток, достигающий 20% первоначальной стоимости лота.