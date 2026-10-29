Два района Киева остались без света из-за экстренных отключений

В части Голосеевского и Соломенского районов Киева утром 29 октября ввели экстренные отключения электроэнергии. Ограничения применили по распоряжению «Укрэнерго», сообщил в соцсети украинский энергохолдинг ДТЭК.

«Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют», — предупредили в компании.

Ранее Life.ru рассказывал, что вечером 28 октября без света осталась центральная часть Киева. Тогда городская администрация объяснила перебои действием почасовых графиков отключений. Об отсутствии электричества также сообщалось и в Оболонском районе.