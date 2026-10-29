Аналитик Меркурис заявил о шоке Киева после российских ударов

Российские удары по военным объектам в Киеве вызвали панику среди украинских властей. Такую оценку дал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Поступают сообщения о том, что столица находится в шоке», — заявил он.

По утверждению Меркуриса, после удара по Южному мосту автомобильное движение по нему стало невозможным. Аналитик также охарактеризовал положение с электроснабжением Киева словами «висит на волоске», связав это с ударами по энергетическим объектам вокруг города.

Резкие заявления Владимира Зеленского и других украинских руководителей о продолжении боевых действий Меркурис расценил как попытку скрыть гнев и панику.