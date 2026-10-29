Аналитик Меркурис заявил о шоке Киева после российских ударов
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Российские удары по военным объектам в Киеве вызвали панику среди украинских властей. Такую оценку дал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
«Поступают сообщения о том, что столица находится в шоке», — заявил он.
По утверждению Меркуриса, после удара по Южному мосту автомобильное движение по нему стало невозможным. Аналитик также охарактеризовал положение с электроснабжением Киева словами «висит на волоске», связав это с ударами по энергетическим объектам вокруг города.
Резкие заявления Владимира Зеленского и других украинских руководителей о продолжении боевых действий Меркурис расценил как попытку скрыть гнев и панику.
Ранее Life.ru сообщал об ударе по Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны РФ, использовался для перевозки военных грузов. Местные власти подтвердили, что повреждены железобетонная пролётная конструкция, автомобильные проезды, конструкции метрополитена и инженерные коммуникации.
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