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Опубликовано 29 октября, 12:15

Аналитик Меркурис заявил о шоке Киева после российских ударов

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Российские удары по военным объектам в Киеве вызвали панику среди украинских властей. Такую оценку дал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Поступают сообщения о том, что столица находится в шоке», — заявил он.

По утверждению Меркуриса, после удара по Южному мосту автомобильное движение по нему стало невозможным. Аналитик также охарактеризовал положение с электроснабжением Киева словами «висит на волоске», связав это с ударами по энергетическим объектам вокруг города.

Огромная дыра между ж/д путями: Появились кадры с места прилёта по Южному мосту в Киеве
Огромная дыра между ж/д путями: Появились кадры с места прилёта по Южному мосту в Киеве

Резкие заявления Владимира Зеленского и других украинских руководителей о продолжении боевых действий Меркурис расценил как попытку скрыть гнев и панику.

Ранее Life.ru сообщал об ударе по Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны РФ, использовался для перевозки военных грузов. Местные власти подтвердили, что повреждены железобетонная пролётная конструкция, автомобильные проезды, конструкции метрополитена и инженерные коммуникации.

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Александра Вишнякова
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