Два пассажирских самолёта американской авиакомпании American Airlines задели друг друга крыльями во время руления в аэропорту имени Рональда Рейгана под Вашингтоном. Об инциденте сообщила Федеральная авиационная администрация США (FAA) в социальной сети X.

Происшествие случилось 27 ноября, когда два лайнера авиакомпании готовились к вылету. Самолёт рейса 638 задел крыло воздушного судна, которое должно было выполнить рейс 2152. Один борт направлялся в Даллас, второй — в Чикаго.

«К сожалению, мы задели самолёт American Airlines рядом с нами», — сообщил один из пилотов авиадиспетчеру.

Как уточнили в American Airlines, в результате столкновения никто не пострадал. Оба лайнера вернулись к терминалу, а авиакомпания временно вывела их из эксплуатации для технического осмотра.

Федеральная авиационная администрация США намерена провести расследование и установить обстоятельства столкновения воздушных судов.

Ранее Life.ru писал об экстренной посадке пассажирского самолёта, который следовал из Абу-Даби в Джакарту. Экипаж прервал полёт после подачи сигнала тревоги и изменил маршрут. В итоге лайнер совершил незапланированную посадку в международном аэропорту Палембанга в индонезийской провинции Южная Суматра.