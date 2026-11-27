На самолёте Airbus A321 авиакомпании easyJet, выполнявшем рейс U2816 из Эдинбурга в Лондон-Гатвик, произошёл отказ левого двигателя. Бортовая система зарегистрировала помпаж, неисправность запуска и превышение допустимой температуры выхлопных газов. После этого экипаж развернул самолёт в сторону аэропорта вылета.

Самолёт вылетел из Эдинбурга вечером 26 ноября. По данным Flightradar24, речь идёт о борте с регистрационным номером G-UZMC, который выполнял рейс под позывным EZY18NP. На карте полёта видно, что после набора высоты лайнер изменил курс и начал маневрировать в районе аэропорта вылета. Транспондер передавал код 7700, используемый при объявлении общей аварийной ситуации.

В 20:48 экипаж зафиксировал предупреждения ENG 1 FAIL (отказ первого двигателя), ENG 1 START FAULT (неисправность запуска), ENG 1 EGT OVER LIMIT (превышение температурного предела) и ENG 1 STALL (помпаж). Минутой позже появились два сообщения об ошибках, связанных с помпажем и температурой выхлопных газов. Первый двигатель на Airbus A321 расположен под левым крылом. Таким образом, речь идёт о проблемах с левой силовой установкой. Кроме того, на аудиозаписи слышно, что во время полёта произошёл хлопок.

По информации авиационного издания AIRLIVE, после сигнала о возможном возгорании двигателя экипаж прекратил набор высоты и направил самолёт обратно в Эдинбург. Аэропорт подготовил аварийно-спасательные службы к приёму борта. Судно приступило к заходу на посадку в аэропорту Эдинбурга. Для приёма самолёта задействована взлётно-посадочная полоса 06.