Летевший из Абу-Даби самолёт подал сигнал тревоги над Индонезией
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Пассажирский самолёт, направлявшийся из Абу-Даби в Джакарту, прервал полёт после подачи сигнала тревоги. Судя по данным Flightradar24, экипаж совершил незапланированную посадку в Индонезии.
Airbus A330 уже находился в воздушном пространстве азиатской страны, когда пилоты приняли решение начать снижение. Лайнер приземлился в международном аэропорту Палембанга в провинции Южная Суматра. Представителям авиакомпании совместно с оперативными службами предстоит решить вопрос дальнейшей перевозки пассажиров до пункта назначения. Причина произошедшего пока неизвестна.
Ранее сегодня пассажиры рейса Turkish Airlines из Стамбула в Санкт-Петербург неожиданно оказались в Финляндии. Из-за временных ограничений на работу Пулково в качестве запасного аэродрома выбрали Хельсинки-Вантаа. Борт прибыл туда в 04:57 по местному времени. После дозаправки воздушное судно отправилось обратно в Турцию.