Пассажирский самолёт, направлявшийся из Абу-Даби в Джакарту, прервал полёт после подачи сигнала тревоги. Судя по данным Flightradar24, экипаж совершил незапланированную посадку в Индонезии.

Airbus A330 уже находился в воздушном пространстве азиатской страны, когда пилоты приняли решение начать снижение. Лайнер приземлился в международном аэропорту Палембанга в провинции Южная Суматра. Представителям авиакомпании совместно с оперативными службами предстоит решить вопрос дальнейшей перевозки пассажиров до пункта назначения. Причина произошедшего пока неизвестна.