Пассажиры рейса Turkish Airlines из Стамбула в Санкт-Петербург оказались в Финляндии, так и не добравшись до России. Из-за ограничений на работу аэропорта Пулково экипажу пришлось изменить маршрут, сообщила береговая охрана Финского залива.

В качестве запасного аэродрома для рейса TK405 выбрали Хельсинки-Вантаа. По данным финской компании Finavia, лайнер приземлился в 04:57 по местному времени. Спустя почти два часа после дозаправки воздушное судно вылетело обратно в Стамбул.

Ограничения на приём и выпуск самолётов в Пулково ввели в 04:17 мск. В 07:32 Росавиация сообщила о переводе аэропорта на работу по согласованию с уполномоченными органами. В 08:16 все ограничения были сняты.

Изменения в работе петербургской воздушной гавани привели к задержке более 26 рейсов. Корректировки затронули расписание вылетов в Москву, Сочи, Краснодар, Калининград и другие города. Некоторые отправления перенесли на несколько часов.