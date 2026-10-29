Два самолёта столкнулись в воздухе во время репетиции авиашоу в Уругвае
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT
В Уругвае два легкомоторных самолёта столкнулись в воздухе во время подготовки к авиационному фестивалю. Один из пилотов погиб, второму удалось совершить экстренную посадку. Об этом сообщает местное издание Subrayado со ссылкой на военно-воздушные силы страны. Об этом пишет местное издание Subrayado.
В Уругвае при столкновении двух самолётов погиб пилот. Видео © Subrayado
Трагедия произошла 28 октября около полудня в районе курортного города Гуасувира, расположенного в департаменте Канелонес неподалёку от столицы государства Монтевидео. Лётчики выполняли тренировочные фигуры высшего пилотажа перед предстоящим мероприятием.
Во время одного из манёвров воздушные суда столкнулись. После удара один самолёт потерял управление и рухнул в лесистой местности. Находившийся за штурвалом 58-летний мужчина, ранее служивший в ВВС Уругвая, получил смертельные травмы.
Второму участнику происшествия удалось сохранить контроль над машиной и благополучно приземлиться на аэродроме Green. По предварительным данным, он не пострадал.
Разбившийся самолёт оказался моделью Rihn DR-109 с регистрационным номером CX-FLG. Для выяснения причин катастрофы на место направили специалистов национального управления по расследованию авиационных происшествий. Им предстоит восстановить обстоятельства столкновения.
Ранее Life.ru сообщал об экстренной посадке двух легкомоторных самолётов на автомобильную трассу в Ульяновской области. Инцидент произошёл 1 октября возле посёлка Карсун. По предварительной информации, одному из пилотов внезапно стало плохо во время полёта, из-за чего оба экипажа решили приземлиться на дорогу.