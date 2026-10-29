Два самолёта столкнулись в воздухе во время репетиции авиашоу в Уругвае

В Уругвае два легкомоторных самолёта столкнулись в воздухе во время подготовки к авиационному фестивалю. Один из пилотов погиб, второму удалось совершить экстренную посадку. Об этом сообщает местное издание Subrayado со ссылкой на военно-воздушные силы страны. Об этом пишет местное издание Subrayado.

В Уругвае при столкновении двух самолётов погиб пилот. Видео © Subrayado

Трагедия произошла 28 октября около полудня в районе курортного города Гуасувира, расположенного в департаменте Канелонес неподалёку от столицы государства Монтевидео. Лётчики выполняли тренировочные фигуры высшего пилотажа перед предстоящим мероприятием.

Во время одного из манёвров воздушные суда столкнулись. После удара один самолёт потерял управление и рухнул в лесистой местности. Находившийся за штурвалом 58-летний мужчина, ранее служивший в ВВС Уругвая, получил смертельные травмы.

Второму участнику происшествия удалось сохранить контроль над машиной и благополучно приземлиться на аэродроме Green. По предварительным данным, он не пострадал.

Разбившийся самолёт оказался моделью Rihn DR-109 с регистрационным номером CX-FLG. Для выяснения причин катастрофы на место направили специалистов национального управления по расследованию авиационных происшествий. Им предстоит восстановить обстоятельства столкновения.