Украинские подразделения попытались провести контратаку в районе Шевченково на Волчанском направлении, однако, по данным российских силовых структур, успеха не добились. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель российских силовых структур.

По словам собеседника агентства, в атаке участвовали две штурмовые группы 57-й отдельной мотопехотной бригады. После столкновения они, как утверждается, были вынуждены отойти на исходные позиции.

«Противник провел одну контратаку двумя штурмовыми группами 57-й отдельной мотопехотной бригады в районе Шевченково, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции», — рассказал источник.

Он также заявил, что украинское командование продолжает концентрировать бронетехнику для возможной попытки прорыва окружения.

По данным российских силовых структур, к подготовке возможного штурма также привлекают подкрепление из учебных центров. В частности, речь идёт о 425-м отдельном штурмовом полке «Скала».

Ранее в Павлограде Днепропетровской области подразделение «Шквал» подверглось атаке с использованием беспилотников «Гербера-Сикер». Согласно сообщениям, в результате удара погибло около 20 военнослужащих, а ещё несколько человек получили серьёзные ранения.