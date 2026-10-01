«Пикировали прямо на нас»: Добровольцы группировки «Юг» сорвали пролёт 40 дронов ВСУ

Бойцы Добровольческого корпуса Южной группировки сорвали пролёт группы примерно из 40 украинских беспилотников. Часть ударных дронов попыталась атаковать мобильную огневую группу, рассказал РИА «Новости» доброволец отряда «Иван Калита» с позывным Бостон.

По словам Бостона, ВСУ используют отдельные беспилотники для ударов по мобильным огневым группам, чтобы расчистить маршрут для основной группы аппаратов.

«Был большой пролёт, и заходили на нас. Ну видно, что специально прям пикировали и уходили вверх, порядка 40 штук пролетали над нами, хорошо их отработали», — рассказал его сослуживец.

Дроны, атаковавшие мобильную группу, удалось уничтожить. После этого смежные подразделения перехватили основную часть беспилотников на следующих рубежах и, по словам военнослужащих, не дали им покинуть зону боевых действий.

Ранее Life.ru рассказывал, как мобильные огневые группы отразили две атаки беспилотников на Севастополь. Тогда вместе с силами ПВО они уничтожили пять БПЛА, при этом, по предварительным данным властей, обошлось без пострадавших. Также Life.ru писал о применяемых ВСУ беспилотниках, способных продолжать полёт по заданному маршруту без постоянного управления оператором. Некоторые аппараты сохраняют заданную траекторию даже после начала противодействия.