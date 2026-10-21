Два сотрудника телефонной компании могли остаться под завалами в Луганске

Не менее двух сотрудников Луганской телефонной компании (ЛТК) могут находиться под завалами здания, повреждённого при ночной атаке ВСУ на центр Луганска. Работники дежурной смены успели укрыться в подвале, однако двое их коллег остались на верхних этажах. Об этом ТАСС рассказал сотрудник предприятия Виктор.

Мужчина находился на работе, когда услышал первый взрыв. Выглянув на улицу, он не заметил серьёзных повреждений, однако вместе с коллегами решил спуститься в укрытие. После этого прогремели ещё три взрыва.

«Мы когда в подвал спустились, два человека сверху не спустились. Там на третьем этаже и ещё на каком-то тоже ночная смена», — рассказал очевидец.

По словам Виктора, укрывшиеся сотрудники начали выяснять, кому удалось спастись. О судьбе двух оставшихся наверху коллег ему ничего не известно. На момент его рассказа подтверждения гибели или спасения этих людей не было.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о серьёзных повреждениях здания телефонной компании. На месте работают экстренные службы. По данным регионального МЧС, после атаки огонь распространился на все десять этажей здания. Открытое горение удалось ликвидировать в 09:22, работы по устранению последствий продолжаются.