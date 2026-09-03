Два списанных Boeing 747 превратили в люксовый отель в Малайзии

В Малайзии заработал отель, где гостям предлагают ночевать внутри двух списанных Boeing 747. Об этом сообщает Daily Mail.

В Малайзии открылся отель с люксами внутри Boeing 747. Фото © 1975 Avenue & Hotel

Комплекс под названием 1975 Avenue & Hotel расположен в районе Кемпас города Джохор-Бару, примерно в 20 минутах езды от международного аэропорта Сенай. Проект площадью около 60 гектаров реализовала компания Tiong Nam Group. На территории сочетаются авиационные люксы, обычные гостиничные номера, рестораны, зоны отдыха и семейные развлечения.

В Малайзии открылся отель с люксами внутри Boeing 747. Фото © 1975 Avenue & Hotel

Главная особенность объекта — два бывших авиалайнера, ранее принадлежавших Japan Airlines и Pan Am. Их переоборудовали в 18 двухуровневых номеров повышенной комфортности. В каждом есть гостиная зона, кровать размера king-size, собственная ванная комната, Wi-Fi, 55-дюймовый смарт-телевизор и сенсорное управление светом. Один такой номер способен принять до трёх постояльцев.

В Малайзии открылся отель с люксами внутри Boeing 747. Фото © 1975 Avenue & Hotel

Интерьеры салонов выполнены в стилях разных стран — Малайзии, Японии, Индонезии, Таиланда, Китая, Чехии, Англии, Италии и Швейцарии. При этом внутри сохранены узнаваемые элементы оригинальной конструкции лайнеров, что придаёт каждому люксу индивидуальность.

В Малайзии открылся отель с люксами внутри Boeing 747. Фото © 1975 Avenue & Hotel

Для тех, кто предпочитает более традиционное размещение, предусмотрен отдельный корпус с 20 обычными люксами. Кроме того, на территории действуют японский ресторан The Hanareya, спа-центр Gem Spa & Wellness, фитнес-зал, паровая баня и бассейны. Семьи с детьми могут воспользоваться аквапарком Playscape.

В Малайзии открылся отель с люксами внутри Boeing 747. Фото © 1975 Avenue & Hotel

В планах по дальнейшему развитию комплекса значатся искусственный пляж с благоустроенными зелёными зонами, просторные обеденные залы с потолками высотой около семи метров и дополнительные площадки для проведения мероприятий. Ночь стоит от 1296 ринггитов — около 26 700 рублей.

Ранее сообщалось, что Турция столкнулась с заметным спадом иностранного турпотока. По данным Министерства культуры и туризма страны, в первой половине года отели были заполнены в среднем лишь на 35,4 процента. Этот показатель стал самым низким за четыре года. Начало высокого сезона ситуацию не изменило: в июне средняя загрузка объектов размещения составила 45,4 процента, что также ниже привычного уровня.