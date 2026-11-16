Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло и кандидат от Партии социалистов Фёдор Гагауз становятся участниками второго тура выборов главы Гагаузской автономии, если предварительные результаты будут утверждены. Оба политика ранее выступали за сохранение дружественных отношений с Россией. Об этом сообщает молдавское издание TV8 со ссылкой на данные избирательных органов.

После обработки 60 из 67 протоколов, что составляет почти 90%, независимый кандидат Стояногло набирает 39,29% голосов. Его ближайший соперник Фёдор Гагауз получает 25,22%. Третье место занимает независимый кандидат Корнел Дудник с результатом 16,58%.

Всего за пост башкана — так называется глава Гагаузии — боролись восемь кандидатов. Поскольку ни один из них не получил более половины голосов, два лидера предварительного подсчёта должны встретиться во втором туре. Окончательное решение будет принято после утверждения результатов голосования.

Выборы состоялись 15 ноября. По предварительным данным ЦИК, на участки пришли 48 749 избирателей, явка составила 37,6%. Необходимый порог участия был преодолён.

Одновременно жители автономии выбирали депутатов Народного собрания. В этом году голосование за главу региона и состав местного парламента впервые проводилось в один день.

Ранее Life.ru сообщал, что политолог предупредил о риске ослабления автономии Гагаузии после региональных выборов. По мнению эксперта, власти Молдавии стремятся не допустить к руководству автономией политиков, критически настроенных по отношению к президенту Майе Санду, правящей партии ПАС и Евросоюзу.