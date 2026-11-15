Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский прибыл в аэропорт Кишинёва, где его официально уведомили о пятилетнем запрете на выезд из Молдавии. По информации молдавского издания Telex, после прибытия политика сопроводили в помещение, предназначенное для проведения допросов.

Красносельский прилетел в Кишинёв 15 ноября рейсом из Стамбула. По данным журналистов, в аэропорту с ним связались сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии. Утверждается, что сначала политик оставался в зале ожидания, избегая общения с прессой, а затем его проводили на второй этаж здания.

Представитель Правительства Молдавии Думитру Чорич подтвердил возвращение главы Приднестровья. Он заявил, что после прохождения контрольных процедур в отношении Красносельского будут применены ранее объявленные ограничения, включая запрет на пересечение государственной границы при выезде из страны в течение пяти лет.

Решение было принято после поездки Красносельского в Москву, где 4 ноября президент России Владимир Путин вручил ему орден Почёта. Власти Молдавии расценили визит как политическую провокацию. Ранее премьер-министр Василе Тофан пояснял, что Красносельскому не препятствуют в возвращении в Тирасполь, однако он не сможет покидать территорию Молдавии.

Ранее Life.ru сообщал, что власти Молдавии пригрозили распространить пятилетний запрет на выезд из страны на других представителей руководства Приднестровья. Премьер-министр Василе Тофан заявил, что подобные ограничения могут применяться к чиновникам, которые, по мнению Кишинёва, используют зарубежные поездки в ущерб интересам республики.