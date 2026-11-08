В Кремле раскритиковали намерение Молдавии на пять лет запретить главе Приднестровья Вадиму Красносельскому выезд за пределы страны после получения российской государственной награды. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил действия Кишинёва с худшими практиками советского прошлого. Такое заявление он сделал в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Вы знаете, такая худшая практика Советского Союза, я бы сказал. Тогда запрещали выезды людям за границу. Вот молдаване идут по этому пути. Обратно в будущее», — заявил представитель Кремля.

Поводом для резкой реакции стали планы молдавских властей ограничить передвижение Красносельского после его поездки в Москву. Четвёртого ноября Владимир Путин вручил приднестровскому лидеру орден Почёта в Кремле. Кишинёв расценил награждение как провокацию со стороны России, направленную против европейской интеграции Молдавии.

В Бюро по реинтеграции при молдавском правительстве объявили, что после возвращения Красносельского к нему намерены применить ограничительные меры. Среди них — пятилетний запрет на выезд из страны. Молдавские власти также связали поездку с переговорами о поставках природного газа в Приднестровье на зимний период при содействии ОБСЕ.

Премьер-министр Молдавии Василе Тофан поддержал ограничения, заявив, что Кишинёв должен реагировать на действия представителей непризнанной республики. По его словам, запрет может распространяться и на других приднестровских чиновников, если власти сочтут их зарубежные поездки противоречащими интересам Молдавии.

Конфликт вокруг поездки Красносельского уже вышел за рамки одного награждения. Как писал Life.ru, Кишинёв пригрозил на пять лет ограничить выезд и другим представителям Приднестровья. Молдавские власти объясняют такую позицию соображениями безопасности, тогда как Москва выступает против вводимых ограничений.